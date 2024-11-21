為提升兒童醫療環境，台北醫學大學部立雙和醫院自今年6月起進行整修6樓兒童病房，並於10月底順利完工，雙和醫院長程毅君表示，這次病房改造以動物世界為主題，不僅更新老舊設施，更是站在小朋友及家屬的角度來打造，營造人性化及溫暖的治療環境，提升醫療與照護品質。

程毅君指出，孩童是未來的主人翁，在少子化的現代更要小心呵護，雙和醫院在2008年開院時即設立兒科部，且陸續啟用新生兒加護病房、嬰幼兒中重度病房、兒科專屬病房，是新北地區首屈一指的新生兒及兒童急重症後送機構，而在醫療專業部分，除一般兒科外，範圍更是涵蓋至兒童重症與青少年醫學；另外，也設立罕見疾病中心及早期療育聯合評估中心，全方位守護孩童健康成長。

為提升兒童醫療環境，台北醫學大學部立雙和醫院自今年6月起進行整修6樓兒童病房，並於10月底順利完工。（雙和醫院提供）

除精進醫療核心能力，也要顧及病童的身心健康，程毅君院長強調，幼童與成人不同，對醫療認識較少，也容易對一般的診療環境感到陌生、害怕，進而對醫療團隊產生不信任與恐懼，阻礙療程進展，所以透過充滿童趣與溫馨的空間來與病童互動，消弭緊張與焦慮的情緒，心靈健康才能著手治療。

兒童病房主任同時也是雙和醫院兒科部主治醫師呂孟哲指出，從梯廳到護理站，迎面而來的是彩色隧道及綠意相伴的景色，藉此帶給來入住的病童與家屬希望與活力；病房則是以各式可愛動物為主題，房內則是呼應主題的自然色系，目的就是要讓病童及家屬感到寧靜與安心。

呂孟哲補充，治療室則是以夜光星際為特色，關燈時則會有「滿天星斗」的絢麗畫面出現，主要是因為幼兒血管細小，打針時需要黑暗空間且以特殊燈具「蛇燈」來找血管，黑暗加上疼痛，容易引發負面聯想，但有這樣的巧思設計後，就可以幫助病童克服打針恐懼。

程毅君提到，這次的改建是雙和醫院兒童醫療服務升級的重要里程碑，特別感謝各界的愛心支持與鼎力協助，這個充滿愛與希望的兒童病房才得以成形。未來，雙和醫院將持續精進守護民眾健康。