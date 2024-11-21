內政部土地徵收審議小組昨（21）日審議廢止核四徵收土地申請案，針對台電公司以核四電廠工程名義徵收8筆土地是否廢止做討論。楊木火代理土地陳姓地主應邀出席，他在補充陳述意見書中提到，台電曾說明核四不可能重啟，核四不應繼續封存，但昨天他未等到內政部告知結果，反而是其他媒體向他表示內政部否決廢徵，他為此不滿批評民進黨只是騙選票。

楊木火在補充陳述意見書中稱，台電當時徵收土地並不合法、亦未依承諾興建國宅安置拆遷戶，另外台電曾函文給監察院稱核四現況之客觀事實及法規依據，絕不會有重啟機會，指核四封存目的、目標已經無法達成，核四不應該繼續封存，繼續封存將導致國家資源嚴重浪費。

楊木火在補充陳述意見書中稱，經濟部前次長兼台電董事長曾文生曾在總統大選前，即去年12月26日，找貢寮鄉親到經濟部開會，會中稱會依《土地徵收條例》49條廢止核四廠核能電廠用地；去年12月29日，洪申翰曾在賴清德貢寮後援會成立「終結核四音樂會」大會時，拿著麥克風喊「廢核四的最後一哩路，是賴清德當選總統…」，詢問賴總統已就任總統滿六個月，「請問賴總統何時廢核四？」

楊木火說，為補正台電不當徵收方式，請內政部廢止核四徵收土地申請案，並質疑台電不願廢止核四徵收土地還地於民，是不是台電已經跟財團談好，要將核四土地轉給財團？他抱怨，昨天會議結束後原本聽說要一周才會有結果，後來沒等到內政部通知，卻是其他報社記者致電給他稱「內政部已否決申請」，讓他十分不滿，砲轟民進黨只是騙選票。