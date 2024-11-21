吳清德指出，我們特別關心消費者的權益，確保大家能在食的安心環境下享受高品質的蛋品。配合政府推動擴大使用洗選噴印雞蛋及重視食品安全，協會的主要任務結合洗選蛋品業者同時上下游不同產業的交流，希望能讓更多人了解精緻洗選蛋品的重要性，讓大家吃得更安心。

精緻洗選蛋品協會囊括畜牧大廠茂生、大成、卜蜂，大武山、福壽以及瑞牧、瑞福、勝大、信興、冠軍等雞蛋商，採用日本、歐洲的專業洗選設備，將原料殼蛋進入高階洗選機，經洗淨、低溫烘乾、檢查功能(包含紫外線消毒方式，聲納，光照檢查等)、將蛋殼清洗乾淨降低污染源，保證所有洗選蛋品維持在乾淨、清潔、安全的狀態供民眾食用。

洗選蛋外殼噴印的溯源碼，讓民眾可在政府溯源平台上查詢每顆蛋的來源牧場、洗選廠、飼養方式及製造日期，使生產環節更透明，提高民眾對洗選蛋品的信心。

近期行政院食品安全辦公室、農業部、衛生福利部及中央畜產會舉辦多場關於雞蛋洗選逐顆噴印政策及食品安全等座談會，協會也會積極配合政府的各項政策，希望透過協會的力量，與各行各業舉辦交流會，運用社群網路方式或在各地方辦一些公益活動，增加廣大消費者對洗選蛋的了解，讓全民看到政府的努力，為長遠發展進一份心力。