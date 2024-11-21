在烏克蘭首用英美巡弋、戰術飛彈打擊俄境內目標，衝突恐再度升級之際。美國駐烏克蘭大使館20日宣布緊急閉館，義大利、希臘和西班牙三國使館跟進同一天，新任中國大陸駐烏克蘭大使馬升琨抵達烏克蘭履新。馬升琨表示，當前，百年變局加速演進，世界和平與穩定、發展與繁榮、交流與合作均面臨複雜形勢和嚴峻挑戰。

澎湃新聞21日引述微信公眾號「中國駐烏克蘭大使館」報導，大陸新任駐烏克蘭特命全權大使馬升琨當地時間20日乘車抵達烏克蘭履新，並發表書面講話。

消息稱，馬升琨抵達烏克蘭邊境時，烏克蘭外交部駐烏日哥羅德市外交代表迎接，抵達基輔時，烏克蘭外交部禮賓司司長雅洛娃及使館主要外交官等熱情迎接。

馬升琨表示，謹向長期以來關心和支持中烏關係發展的各界表示衷心感謝和崇高敬意！中烏建交30多年來，在兩國元首戰略引領下，在雙方各界共同努力下，兩國政治互信不斷增強，務實合作成果豐碩，人文交流積極活躍，為兩國和兩國人民帶來了實實在在的福祉。中國和烏克蘭是傳統友好夥伴。烏克蘭有句諺語：「樹因根深而茂，人因友助而強」，對兩國關係深化發展前景充滿信心。

他強調，「路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成」。作為新任駐烏克蘭大使，深知承載兩國政府和人民期待，肩負著推動中烏關係發展重任，責任重大，使命光榮。將牢記囑託、恪盡職守、篤行不怠，堅持不懈做中烏友誼維護者、中烏交流促進者、中烏合作推動者。在此過程中，衷心希望得到烏方各界關心和支持，期待與烏方政府及各界人士廣泛接觸、坦誠交流、增信釋疑、共商合作，努力譜寫中烏戰略夥伴關係新篇章。

公開資料顯示，馬升琨，山東青州人，1991年先後畢業於昌濰師專英語系，煙台師範學院文學學士、外交學院法學學士。

他先後在大陸外交部國際司、中國常駐日內瓦代表團、外交部軍控司、中國常駐維也納代表團等處工作，歷任副處長、處長、駐外參贊等職。此番履新前，馬升琨擔任外交部軍控司副司長一職。

大陸外交部軍控司主要職責包括：調研國際軍控、裁軍、防擴散、出口管制以及全球和地區安全等問題，組織擬訂相關政策，會同有關部門研究處理相關事務；組織有關國際條約和協定的談判；協同有關部門履行有關國際條約和協定；指導駐外外交機構有關業務。

原任中國駐烏克蘭大使的范先榮出生於1963年3月，曾任外交部辦公廳參贊、駐塔吉克大使、寧夏回族自治區外事辦公室主任、駐俄羅斯大使館公使等職，於2020年2月任駐烏克蘭大使。