勞動部公務員輕生事件愈演愈烈，國立海洋科學博物館近日也傳出霸凌事件，國民黨於今（21）日召開記者會，直指海科館館長陳素芬為霸凌者。教育部回應，已成立調查小組，並遴聘3位具心理學、法學及社會心理專業的外部專家參與調查程序。而陳素芬已在調查期間先行請假，由副館長代理其職務，確保調查工作不受影響。

國民黨今日在記者會抨擊，除了勞動部，先前揭露陳素芬霸凌下屬案件，館方迄今沒動作，甚至還內部調查吹哨者，並質疑海科館標案也疑似涉及陳素芬家族濫用權力，呼籲政院徹查。

教育部說明，已在10月30日派員（終身教育司、人事處、秘書處、政風處）前往海科館進行人事管理、利益衝突及採購程序之初步的行政調查，而針對新增的相關事證，將移交採購稽核小組持續調查。

教育部提到，為釐清陳素芬是否涉及管理不當及職場霸凌，已成立調查小組，並遴聘3位具心理學、法學及社會心理專業的外部專家參與調查程序。調查期間，陳館長已先行請假，由副館長代理其職務，以確保調查工作不受影響。

教育部指出，針對海科館員工，已透過海科館人事室向海科館全體員工宣導職場霸凌防治及申訴規定，以確保員工知悉相關權益保障。

教育部說，持續推動職場霸凌防治宣導，人事處將再次對部內全體同仁說明職場霸凌防治相關規定與申訴管道，如接獲任何職場霸凌的具體反映，亦將立刻展開調查與處理。

教育部強調，職場霸凌防治是機關管理的重要責任，教育部將秉持公正客觀的態度，妥善處理此案，並致力於提供所有員工一個安全、健康的工作環境。

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