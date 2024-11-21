輝達第三季營收達350.8億美元，年增94％，優於分析師預期331.6億美元；其中，資料中心營收為308億美元，年增112％、翻倍；每股稅後純益（EPS）來到81美分，優於預期的75美分；毛利率達73.5％，主因資料中心晶片銷售增加。

輝達繳出亮眼的財報，對未來展望也釋出正向看法，但股價不給力，以145元小跌0.76％作收，盤後股價一度急跌逾5％，最後收跌2.46％。

儘管市場仍看好未來輝達及AI概念股後市股價表現，但輝達在財報公布後的股價表現，讓台廠概念股表現兩極化，台達電、晟銘電、奇鋐、宏碁、聯發科及鴻海等均跌1～2％以上，弘塑、日月光投控及台積電等重量級權值股均在盤下。

不過，盤面仍有多檔輝達AI概念股強力表態，除了上述神達、金像電、貿聯-KY、英業達等都漲半根漲停外，創意、信驊、聯茂、愛普＊、力致、川湖、光寶科、東台、景碩等，股價均強漲2~4％以上。