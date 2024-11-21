立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，藍綠均甲級動員應戰。民進黨今召開記者會痛批，藍白企圖摧毀台灣民主法治，繼強推擴權法、杯葛人事案、惡卡總預算，意圖讓政府沒人、沒錢、沒權，如今又聯手推動修正「公職人員選舉罷免法」，企圖提高罷免連署和投票門檻，讓連署變難、罷免變難，無疑是剝奪人民的罷免權，增加行使直接民權的障礙，呼籲不要為了政治鬥爭閹割人民權利。

民進黨立委洪申翰指出，內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩昨強行排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，超高罷免門檻幾乎宣判封殺公民的罷免權，而國民黨自知理虧，甚至無法明確解釋修法的理由，只是因為部分國民黨立委心虛、害怕被罷免，便試圖將罷免門檻大幅提高。

洪申翰批評，若國民黨真心認為應該提高罷免門檻，是否應該先為當初罷免前立委陳柏惟的行動道歉？當年國民黨全力推動罷免，當時卻聽不到「少數剝奪多數」的批評，如今只見國民黨立委在委員會上演荒誕的行徑。洪呼籲，國會議員應保持尊嚴，不要提出毫無根據的指控，這是在羞辱選民的智慧。

民進黨發言人吳崢表示，藍白自從掌握國會多數後，便加速沒收人民的權利。本周五，立法院院會極有可能通過選罷法中連署需附上身分證影本的修法，讓罷免成案的成本更高，人民行使罷免權的難度也大幅增加。此選罷法的加嚴，已引發許多專家學者的警告，甚至過去國民黨本身也曾表達反對意見。

吳崢也列舉，2019年國民黨立委柯志恩曾表示，這是「大開民主倒車」，徹底剝奪人民的權利；李彥秀稱應「拒絕鳥籠投票」，反對附上身分證影本；馬文君認為「無人能承擔個資外洩的風險」，這樣做違反民主潮流；羅智強也說，填寫身分證字號已經會讓人疑慮，何況還要附影本。這些立場表明，國民黨對這項提案明知是在築高罷免的高牆，阻止人民行使罷免權。

民進黨發言人韓瑩強調，藍白兩黨不僅試圖剝奪公民的罷免權，更在委員會突襲變更議程，提高罷免票數門檻，形同為不適任立委打造「免死金牌」，在國會中恣意妄為。她呼籲藍白兩黨勿忽視公民基本權利，應放下黨派利益，以人民利益為重，回頭是岸。