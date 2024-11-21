劉奕兒《女兒的女兒》當中成功詮釋同志戀情。（圖／LEZ女人國提供）

劉奕兒在《女兒的女兒》當中成功詮釋同志戀情，更再度入圍本屆金馬最佳女配角，她在電影中留著帥氣中性短髮，近日受訪表示，「我喜歡現在短髮的樣子，跟長髮的感覺真的很不一樣。」她兒坦言對這次造型的喜愛，這個嶄新形象不僅是對范祖兒角色的延伸，更展現了她對突破自我的渴望。

劉奕兒近日受邀參與《LEZS女人國》多媒體專訪拍攝。她在電影裡飾演的祖兒，個個畫面都是亮點，有搖滾有運動的造型，完全酷美全能，素顏短髮更顯立體的五官，而一場祖兒抱著伴侶落淚的戲，顛覆華人女同志角色剛強的既定框架，帥氣的一方可能是脆弱的，孩子氣的，祖兒讓各界看見女同志就是女生。

延續電影中范祖兒的俐落短髮，並加入更多的當代時尚元素，劉奕兒在鏡頭前展現出截然不同的魅力，有別於以往給人的溫婉形象，這次她搖身一變，以高冷爵士的風格展現新世代女性的獨特魅力。這組照片中，劉奕兒以三種截然不同的姿態詮釋當代女性的多重面貌：正面特寫中的鬆弛自信、黑白對比中的英氣挺拔，以及鏡面反射下若隱若現的神祕感。

拍攝過程中，劉奕兒與攝影師共同激盪，在不斷嘗試不同姿勢與表情的過程中，她彷彿找到了新的表現形式，「這組照片我彷彿可以看到祖兒的靈魂，」在挑選照片時，她興奮地說：「特別喜歡影像中那種流動、變化的感覺。」

這組揉合中性與優雅的視覺對話，也為台灣影視圈的性別形象詮釋開創了更多可能。就像劉奕兒在拍攝間隙笑說：「期待能有更多機會演出需要短髮造型的角色。」或許，打破框架的不只是造型，更是對性別刻板印象的一次美麗顛覆。