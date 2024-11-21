台北市議會民政委員會21日邀請北市府相關局處，針對台北市長蔣萬安日前訪美、第一殯儀館原址後續使用規畫等議題專案報告。不過國民黨議員游淑慧、民眾黨議員陳宥丞等人都對專案報告有意見。陳宥丞指出，蔣萬安訪美考察的紙本報告才剛送到「還是熱的」，根本沒給議員有時間仔細閱讀的時間；游淑慧則質疑殯葬處對於一殯後續使用的說明，跟之前她質詢時的回應完全一樣。對此委員會召委、國民黨議員曾獻瑩也裁示，2案之後再重新專案報告。

民政委員會21日上午邀集北市府秘書處、民政局、殯葬處、青年局等單位，針對「市長出國考察報告改善」、「一殯未來規畫、二殯交通問題」、「二殯火化空汙改善」、「因應少子化，單身聯誼及各面向具體人口對策」以及「青少年及青年失業率狀況、原因及解方」等議題專案報告。

不過在報告結束後，陳宥丞先是提出權宜問題，他表示，自己才剛拿到蔣萬安出國考察的紙本報告，且似乎才剛影印出來「還是熱的」，質疑秘書處完全沒有給議員閱讀紙本報告的時間，後續要如何質詢？北市府秘書長李泰興則表示，因為要搜集各局處的資料，所以報告內容較晚提供。不過陳宥丞隨即駁斥，直指就他了解，各局處早就將相關資料提供給秘書處，不要甩鍋給局處同仁。

游淑慧則批評，殯葬處針對第一殯儀館原址後續的使用方式說明，跟之前她質詢時所得到的回應「完全一模一樣」，質疑這樣的專案報告沒有任何意義。殯葬處長張世昌則解釋，一殯原址後續使用方式，仍由府級單位持續討論中，因此確實至今沒有比較新的進度。對此游淑慧則要求，殯葬處應在之後再做更詳細的專案報告。

對此民政委員會第一召集人、國民黨議員曾獻瑩也質疑秘書處與殯葬處不夠認真，因此於會中裁示，陳宥丞與游淑慧質疑的兩項專案報告，之後再另訂時間重新報告。