英國天團「1世代」（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）今年10月在阿根廷某飯店墜樓身亡，享年31歲。家屬於當地時間20日在英格蘭白金漢郡（Buckinghamshire）阿默舍姆（Amersham）的聖瑪麗教堂為連恩舉行葬禮，儀式上昔日1世代的成員全到齊，哈利（Harry Styles）被拍到哭紅了鼻子，而連恩的父母（Geoff and Karen Payne）目送兒子的靈柩離開教堂一幕，也令人心碎。

根據外媒報導，連恩上月在阿根廷的飯店過世後，他的父親便從英國趕往事發地了解案情並認屍，經過48小時的防腐處理後，計畫將兒子的遺體帶回英國入土為安。稍早家屬為連恩舉行隆重的葬禮，除了知名主持人柯登（James Corden）現身外，昔日1世代成員哈利、奈爾（Niall Horan）、路易（Louis Tomlinson）、贊恩（Zayn Malik）也到場，而這也是贊恩2015年退團，相隔9年1世代再次、也是最後一次合體。

連恩的父母送別兒子靈柩。（圖／達志影像）

贊恩、奈爾現身送連恩最後一程。（圖／達志影像）

連恩上月驚傳過世，之後驗屍報告出爐，死因是因墜落導致的「多處創傷」和「體內外大出血」，且在遺體內發現有酒精、抗憂鬱藥物和古柯鹼，而阿根廷檢方指出，此案目前已逮捕3人，罪名是「遺棄致人於死地、販賣和提供毒品罪」。

路易與主持人柯登現身連恩的告別式。（圖／達志影像）

連恩靈柩離開教堂。（圖／達志影像）

連恩生前曾與英國女星雪莉兒（Cheryl）交往，兩人2017年生下一兒Bear Grey Payne，但隔年雙方宣布分手。此外，連恩生前還被前女友瑪雅亨利（Maya Henry）指控騷擾，不僅傳不雅私密照片給她本人，還「轟炸」到瑪雅的家人，隨著連恩的過世，這些紛紛擾擾也將告一段落。

連恩上月於阿根廷的一家飯店墜樓身亡。（圖／達志影像）

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