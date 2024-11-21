癌症是國人頭號殺手。胸腔暨重症醫師黃軒表示，癌症被確診前，早在身體存在一段時間，提醒民眾要注意初期癌症可能出現的10種警訊，包括持續性發熱、超過2周咳嗽等，尤其是胰臟癌、胃癌或肺癌，會大量消耗身體能量，常會致使體重迅速下降。

黃軒在臉書粉專PO文指出，從單一癌細胞開始，到能透過影像學檢測到，大約需要至少30次以上的細胞分裂，這通常需要很多年，也就是說癌症患者在未被診斷前，已與腫瘤伴隨很多年。

黃軒指出，身體會嚐試透過很多症狀發出警訊，但一般人通常不在乎，等到症狀變嚴重，身體撐不下去才去就醫，這個時候，通常已經是晚期癌症，預後也多不佳。以下為他整理出10個身體可能發出的癌症警訊。

■持續性發熱：常常發燒且伴隨食慾不振，可能是白血病或淋巴癌等血液腫瘤警訊，這類發燒通常無法透過抗生素緩解，且可能伴隨體重減輕、夜間盜汗或反覆感染等症狀。由於血液腫瘤會影響免疫系統和血細胞的正常功能，導致身體難以抵抗感染，因此發燒是一個重要的警訊。

■口腔潰瘍不癒合：超過2周以上舌頭白斑或口腔潰瘍，並伴隨有疼痛、出血或感覺異常，可能是口腔癌的早期徵兆，這種情況通常不會因一般的抗發炎藥物或局部治療而改善，且可能伴隨局部組織的增厚、硬結或腫塊。

■吞嚥困難與哽噎感：若出現持續的吞嚥困難，特別是進食固體食物時感覺哽噎，伴隨胸骨後脹痛或燒灼感，可能是食道癌的早期徵兆，隨著病情進展，可能逐漸影響液體食物的吞嚥，甚至引起體重下降、嘔吐或聲音嘶啞。

■體重快速下降：惡性腫瘤例如胰腺癌、胃癌或肺癌，會消耗大量的身體能量，同時分泌一些影響代謝的物質，導致體重迅速下降，若體重減輕同時伴隨其他症狀，如食慾不振，無法改善的疲勞或慢性疼痛，應警覺癌症的可能性。

■不明原因的陰道出血：停經後或非經期的陰道出血是一個需重視的症狀，這種異常出血可能與子宮頸癌、子宮內膜癌或其他婦科腫瘤有關，也可能是癌前病變的信號。

■頭痛惡化：如果頭痛的頻率或強度逐漸加重，且伴隨有噁心、嘔吐或視力模糊、肢體無力、行動不穩或語言困難等症狀，需要警惕腦腫瘤的可能性，特別是早晨頭痛較為明顯，並且在改變體位後加劇，都要立即就醫。

■淋巴結腫大：若淋巴結長期腫脹且無明顯疼痛，並伴隨有觸感硬結或固定不動，需高度警惕，這可能是惡性淋巴瘤或其他腫瘤的早期徵兆。

■排便異常：排便形狀或頻率的持續改變，特別是糞便帶血、持續腹瀉或排便困難，可能是大腸癌的早期徵兆，這些異常通常表現為糞便變細、柏油樣糞便或混有鮮血，同時可能伴有腹痛、腹脹或未排淨感。

■咽喉疼痛或聲音嘶啞：若持續出現咽喉疼痛或聲音嘶啞，且無感冒或過度吼叫，應提高警覺，可能與甲狀腺癌或喉癌有關。

■持續性咳嗽：持續超過2周的咳嗽，尤其是常規治療無法改善時，應警惕肺癌的可能性，若伴隨痰中帶血、呼吸困難、胸痛或不明原因的體重下降，這些症狀更需引起重視。肺癌早期的症狀常不明顯，容易與慢性支氣管炎或感染混淆，但持續性咳嗽是其重要警訊之一。