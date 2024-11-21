台中靜宜大學林姓女大生2023年3月間，獨自「為愛走天涯」，追隨男友赴緬甸果敢園區替詐團工作，卻因為緬甸果敢發生戰爭，緬甸警方拘捕300餘人送往大陸雲南，當時她懷孕8個月，被拘留在臨滄分檢所內，《中時新聞網》透過管道取得女大生去年10月，穿著厚重衣物，裹著厚重棉被躺臥地板上休息的照片。

根據全球反詐騙救援組織獲知訊息，林姓女大生在雲南待幾天後，因懷有身孕，於是被送往上海舅舅家坐月子並受審，目前已產下小孩。能否在近期回台仍是未知數。

從照片中可看出，林姓女大生在臨滄分檢所內，脖子被掛上分檢所編號「DX879」，穿著紅色厚重棉Ｔ及外套，並裹著厚重棉被，躺在地板。身材與臉蛋與當初離開學校時的影像顯得相當臃腫。另外還有其餘台灣人在分檢所內的照片也隨之曝光。

其餘台灣人在分檢所內的照片也曝光。(讀者提供)

當初與林女被送往大陸的約有300人，部分輕罪者服刑完後，已經自行購買機票，在10月、11月中陸續回台，我國警方也都有掌握，會在入境時進行訊問，但林姓女大生是否也會回台則不得而知。

回顧這起案件，家住桃園的靜宜大學林姓女大生，2023年3月間與家人約定清明連假返家卻未回家，後來媽媽打電話都連絡不上；林女家人跟林女的李姓前男友到其租屋處查看，發現林女已人去樓空，當天向警方報案。經警方調查，林女同月30日在桃園機場，獨自搭機出境。

經警方了解，林女認識的新男友，疑似在緬甸的「KK園區」等地從事詐欺相關工作，在未告知家人情況下，林女為愛走天涯離開台灣，獨飛緬甸後，雖傳在某私人公司上班，但遇到從事國際救援任務的志工於網路留言，她不想回台，還說「男友不走，她也不走」，最後在緬甸警方掃蕩下，被送往大陸。