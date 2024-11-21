彰化縣政府在2021年引進「MOOVO智慧公共自行車系統」，廣受縣民好評，租借次數已破416多萬人次，縣府持續擴建公共自行車租賃系統，21日由縣長王惠美等人，在社頭火車站前廣場辦理啟用典禮，社頭鄉也是第8個建置完成站點設置的鄉鎮，全縣目前共有115站，王惠美也喊出，將持續擴建站點讓鄉親生活更便利。

彰化縣長王惠美等人啟用社頭MOOVO公共自行車站點。（李京昇攝）

王惠美表示，社頭鄉是彰化第8個鄉鎮建置完成MOOVO公共自行車站點，縣府團隊未來的目標，希望台鐵局各個火車站沿線鄉鎮優先建置完成，這次社頭鄉設置8個站點，包含社頭火車站、社頭鄉公所、社頭公有零售市場、舊社國小、社頭運動公園、清水岩生態展示中心、織襪產業園區、社頭鄉農會清水分部等站點。

她說，縣府未來持續滾動調整，希望能讓大家可以騎乘公共自行車遊玩織襪產業園區、清水岩、杜鵑花大道、月眉池等，體驗在地指標性景點。社頭有3多，芭樂多、織襪多、董事長多，非常值得遊玩，透過MOOVO公共自行車不只節能減碳，也讓鄉親生活更方便，希望大家都能多加利用。

王惠美指出，MOOVO公共自行車設站之後，彰化縣建置站點非常迅速，目前為止有115個站點，縣府團隊未來也會持續滾動調整，另外，現在還有TPASS通勤月票，不管是一般自行車，或是電動輔助自行車，前30分鐘通通免費騎乘，非常經濟實惠。

縣長王惠美領騎，體驗新站點的公共自行車。（李京昇攝）

她也感謝蕭浚二鄉長公所團隊認真發展產業特色，感謝火車站鐵路提供設置空間，感謝議長謝典林及所有議員們對於縣政預算的支持，才能夠讓站點加大，鄉親生活更方便。

社頭鄉長蕭浚二表示，感謝王惠美縣長縣府團隊的大力支持，在今年社頭織襪芭樂觀光節前，送社頭鄉1份大禮，結合MOOVO公共自行車，串聯起社頭火車站、社頭鄉公所、社頭公有零售市場、清水岩、織襪產業園區、社頭鄉農會等景點等景點，讓遊客能輕鬆暢遊。

今年的織襪芭樂觀光節訂於12月13、14、15日，今年的活動亮點是在社頭火車站有4千多位小朋友的彩繪燈、社頭市場有元霄節海盜船，以及忠義路的百日草花海，現在有MOOVO公共自行車可以連接各大景點，期望將人潮引進社頭市區，讓更多遊客深入體驗社頭的農村風光，品嘗在地美食。

今天啟用典禮包括縣長王惠美、縣議員蕭妤亘、鄭俊雄、詹琬惠、社頭鄉長蕭浚二、台鐵員林站長李瑞德、愛金卡股份有限公司副總經理陳俊偉、一卡通票證股份有限公司總經理助理蔡賜珉、清水岩生態文創協會總幹事黃義峰、彰化縣織襪產業發展協會理事長宋鴻鈞、縣府祕書蕭自成、縣政顧問蘇芳蘭、新聞處長李俊德、交通處副處長許俊宏等人到場共同見證。