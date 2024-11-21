為了加嚴SRF料源管理，環境部日前預告相關草案，要求業者引進廢塑膠不得含雜質才能製造成SRF。環團指出，氯燃燒後易產生戴奧辛，環境部應明確將含氯的PVC廢塑膠等不適燃物排除在外，不作為廢塑膠料源。

環境部5日預告修正「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案，21日召開研商會。

新北市資源回收商業同業公會表示，廢塑膠以營建廢棄物含量最高，包含紙類、木材、植物纖維等，按照草案，這些可燃性物料都會被認定為雜質，實在過於嚴苛、開倒車，希望環境部斟酌。也有業者說，可燃物料被排除在外、無法回收再利用，與環境部推動資源循環本意相違背。

看守台灣協會秘書長謝和霖則指出，氯是產生戴奧辛的重要元素、汞則是燃煤設施最受關注的汙染項目之一，草案雖定義SRF由具適然性事業廢棄物製成，但廢塑膠料源沒有排除含氯PVC廢塑膠、高鹵素含量的ASR等物質，環境部應排除這些不適燃的料源。此外，也希望SRF汞、氯含量從歐盟5級標準加嚴至歐盟更嚴格的一級、二級標準。

他也提到，為避免不肖業者進口可燃廢棄物製成SRF、或進口SRF當成鍋爐燃料，草案應明定SRF料源來自國內，不得來自國外，且SRF使用廠使用的SRF燃料應來自國內，不得使用進口品，別幫國外燒垃圾。

環境部回應，從先前啟動的SRF營運體檢輔導可知，廢塑膠是SRF原料重要來源，才透過草案加強廢塑膠來源管理，盼業者不要用錯料源，現有業者對於雜質認定方式有疑慮，歡迎後續提出意見、交流。

環境部強調，目前SRF汞、氯含量標準已加嚴到與歐盟標準一致，且因PVC廢塑膠燃燒後可能衍生戴奧辛，實務上業者會避免引進這類料源或透過設備排除，但為免除燃燒SRF衍生戴奧辛的疑慮，大氣司已預告修法草案，將SRF排放重金屬、戴奧辛標準，比照最嚴格大型焚化爐標準訂立。

環境部也說，依照現行規定，SRF料源僅限國內事業廢棄物，加上國內SRF料源充足，沒有業者從國外進口料源製成SRF或進口SRF燃燒的情況，未來將視SRF產業現況檢討相關規範。