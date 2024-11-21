《韓民族日報》21日報導，韓國國家情報院20日表示，北韓軍隊被編入俄羅斯空降旅和海軍陸戰隊，部分士兵已參戰，北韓還向俄羅斯追加提供了長程火炮。此外，國情院稱，北韓領導人金正恩有可能對俄羅斯進行訪問。

在當天國會非公開召開的情報委員會全體會議上，國情院報告了於10月下旬被部署在俄羅斯庫斯克約1.1萬名北韓士兵的動向。

國情院表示，由於北韓軍隊已開始投入前線，可能會出現傷亡，院方正在了解具體的作戰情況和傷亡規模。關於投降、被俘或傷亡等信息存在多種不同說法，院方正在努力核實準確的事實關係。

國情院還確認，繼炮彈和飛彈之後，北韓向俄追加提供170毫米口徑自走炮和240毫米火箭炮等長程火炮。由於這些武器並非俄羅斯原本使用的型號，北韓很可能派遣了人員協助進行操作培訓和維護。

國情院還提到，北韓外長崔善姬於10月28日對俄羅斯進行了訪問，並在11月初會晤俄羅斯總統普丁，金正恩可能再次訪俄。國情院表示，俄羅斯原本對崔善姬與普丁會晤面露難色，但崔善姬為與普丁會面甚至延長行程一天，雙方在俄羅斯的休息日進行了會面。此次會晤並非禮節性拜訪，或涉及相當重要和敏感的事宜。

國情院提到，美國總統當選人川普主張早日結束俄烏戰爭。反映出川普上任後，韓國政府對援烏武器問題應持更加謹慎的態度。