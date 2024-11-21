台鐵公司54歲林姓機車長昨天被發現猝死在區間列車駕駛座，經花蓮檢警相驗，初步確認死因為疑心血管疾病發作導致心因性休克。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵公司54歲林姓機車長昨天被發現猝死在區間列車駕駛座，經檢警今天上午相驗，初步確認死因為疑心血管疾病發作，導致心因性休克，由於事發地點為林男職業場所，花蓮地檢署已通知勞動部職業安全衛生署啟動勞動檢查，並向台鐵調取勞動及健康檢查資料，釐清勤務安排及健康狀況。

台鐵4021次區間車昨上午預計從花蓮和平車站開往樹林車站，不過到了發車時間列車卻未離站，經站務人員上車查看，驚見林姓機車長臉色發紫失去意識倒在駕駛座，經送國軍花蓮總醫院急救不治。

台鐵公司指出，宜蘭機務段林姓機車長昨依排定工作擔任駕駛，上班報到沒有異狀且符合出勤規定，駕駛第4006次區間快車至和平站後，原編組上午10時47分折返擔任4021次區間車；台鐵勞工董事、台鐵企業工會祕書吳長智也說，林員前晚8時下班，昨早10時上班，符合司機員休息11小時規定，認為林員疑心肌梗塞致死，但健康檢查只有三酸甘油酯超標，據他所知沒有其他特殊疾病。

花蓮檢方、鐵警今天上午到國軍花蓮總醫院相驗，林姓機車長妻女、台鐵機務段人員、台鐵全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華等人都到場，程序大約在半小時內結束。

花蓮地檢署表示，經檢察官今天上午相驗完畢，初步確認死因為疑心血管疾病發作導致心因性休克；由於事發地點為林男職業場所，已通知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心前往勞動檢查，並向台鐵公司調取其勞動及健康檢查相關資料，釐清勤務安排及健康狀況。

據了解，林男在台鐵服務25年，從機車助理員做起，工作期間細心、負責，一路升上司機員、機車長，本月還代理運轉副組長，猝逝消息令台鐵同仁感到不捨，台鐵公司則規畫待檢方開立死亡證明書，安排將林後送到宜蘭火車站，屆時由家屬代理下班報到，由同事們送他最後一程，再移靈員山福園。