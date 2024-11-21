勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌爭議持續延燒，雖然前勞動部長許銘春在臉書致歉，但仍遭網友洗版砲轟，也遭外界質疑許銘春在部長任內特別拔擢謝宜容。對此，許銘春21日公開受訪強調，自己並不知道謝宜容曾遭前次長王安邦約談事件，否則當時他在部長任內絕對移送政風調查，她對職場霸凌零容忍，且絕沒有拔擢謝宜容這件事。

許銘春表示，謝宜容就是一般的公務人員，她當部長時，需要文官協助處理公文事宜，謝宜容借調到部長室大約2年時間，表現都正常，後來北分署長升主祕，勞發署長蔡孟良整體考量後，把5個分署的調動人選向她報告，當時有提到謝宜容，但她對於人事問題，都會尊重署長考量。針對媒體報導說是她拔擢謝宜容，交代要升任謝宜容，「完全沒有這回事」。

許銘春指出，今年2月20日王安邦約談謝宜容，這件事情她真的不曉得，她在事情發生後，看到媒體報導才知道。但此事照理說約談後要向上呈報，但也沒有，若依她處理事情的態度，有牽涉到任何職場霸凌，一定是零容忍，如果陳情有往上呈報，她一定會送政風調查，若有霸凌情形，一定要懲處，否則就還當事人清白，這才是政風存在的意義。

許銘春強調，若當時王安邦約談謝宜容這件事情有往上呈報，她當時一定會處理，但因為當時沒呈報，錯失處理的機會，身為時任勞動部長，她都要承受，對於當時沒有及時知道謝宜容的狀況來處理，她表達歉意與遺憾。

針對謝宜容遭傳與監察院長陳菊關係友好，許銘春回應，她調公務員來部長室，就是看公務表現，平時不會去打聽同仁的私人身家背景，怎麼謝宜容變成菊系，她也覺得莫名其妙，這太無限上綱，職場霸凌必須嚴肅面對，至於其他穿鑿附會，衍生莫名其妙的連結，真的不必要。

此外，針對勞動部的調查報告顯示謝宜容的「目的良善」，社會大眾都無法接受，對此，許銘春指出，該調查報告的用詞她也沒辦法接受，社會對這件事是希望有更嚴格標準來解釋，如何符合社會各界的期待，勞動部應該有智慧去好好處理。