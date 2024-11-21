金門地區詐騙案件層出不窮，為防止縣民遭詐，縣警局定期派員與轄內金融機構及超商業者聯繫，協請針對匯款民眾多加關懷提問，發現疑似遭詐騙民眾，立即通報警方及時到場查證、勸阻，雙方建立防詐聯防網絡，確保民眾財物安全。近日內就接連發生多起「假交友」、「假貸款」及「假投資」詐騙案，均遭銀行、超商店員一眼識破報警成功阻詐，為民眾保住辛苦賺來的血汗錢。

金城警分局表示，轄內銀行及超商業者協助攔阻詐騙績效優異，其中金門郵局行員馬玉君攔阻民眾遭「假交友」手法詐騙新台幣3萬元、永豐銀行行員陳珮雯攔阻民眾遭「假貸款」詐騙1萬8000元、兆豐銀行襄理夏成浚、行員郭雅婷攔阻民眾遭「假投資」手法詐騙5萬元、全家超商金門大學店店長李明怡攔阻民眾遭「假貸款」詐騙1萬8000元。統計今年1月至11月20日止，該分局轄內超商及金融機構已協助攔阻詐騙18件、金額508萬餘元。

金城警分局長陳盈元為感謝銀行行員及超商店員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙的義舉，特別前往頒獎表揚，並協請持續辦理反詐騙關懷攔阻工作，雙方建立防詐網絡，確保民眾財物安全。