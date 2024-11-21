為落實總統賴清德的「國家希望工程」，鼓勵青年開拓國際視野，教育部青年發展署推動青年百億海外圓夢基金計畫，並與各部會開發青年海外見習培訓機會。教育部於今（21）日表示，預計114年1月公告第1階段圓夢機會，邀請青年屆時提案申請。

教育部說明，青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億規模經費，對象為15至30歲青年，分為「築夢工場組」與「海外翱翔組」。「築夢工場組」鼓勵青年自主提案，例如青年欲前往國際環境永續議題的組織見習，可提出圓夢企劃經審查通過後，教育部將提供專業孵化輔導資源及機制，育成輔導青年赴海外實現圓夢行動。希望114年可以協助200名以上青年。

教育部指出，「海外翱翔組」則結合相關部會與民間組織，規畫國際組織或基金會、智庫見習，青年議會及交流，創業與產業培訓及各式青年行動等多元主題類別，提供青年申請赴國外見習及培訓機會。例如18至30歲青年可至日本動物園學習動物保育、法國議會與創業基地交流見習等；另針對15至18歲青年也洽談有義大利廚藝學習、瑞典環境永續組織蹲點以及美國職棒大聯盟與韓國首爾Jinjo Crew舞團及美國紐約霹靂舞教父Ken Swift交流等，希望114年可以提供青年朋友350個以上的圓夢機會。

教育部提到，另外114年也設定了旗艦計畫為「環境永續」，呼應政府淨零碳排的目標，由教育部與環境部等積極開發各國際環境永續組織之交流與蹲點機會，預定提供60個以上之圓夢機會，青年朋友可於「築夢工場組」與「海外翱翔組」簡章提出申請，簡章預計於114年1月公布。

教育部表示，青年朋友參與青年百億海外圓夢基金計畫的提案均需經專業委員審查通過後，由青年署給予青年經費及資源支持青年進行圓夢行動開拓國際視野。