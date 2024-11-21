輔英科大健康美容系教授謝天傑率領研究團隊在第5屆美國AII達文西國際發明展勇奪一金一特別獎，為國爭光。助理教授柯美華則榮獲國際傑出芳香療法健康促進卓越貢獻獎，她指導學生的「芳香療法對經痛舒緩之探討」論文也榮獲優秀論文金獎肯定。

健美系柯美華助理教授指導學生的「芳香療法對經痛舒緩之探討」論文榮獲優秀論文金獎。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

謝天傑教授說，他率領的研究團隊成員發現並鑑定香草素四聚體結構，獲得台灣和美國專利，醫學與健康學院陳中一院長指出，謝天傑教授獲頒國際傑出發明家最高生技大賞、名人堂、發明終身成就獎、台灣客家名人錄，並當選烏克蘭國家學院榮譽院士殊榮，這次率領研究團隊以「具有四聚體結構香草素在化妝保養品之研究」奪得一金一特別獎，為國為校爭光。

陳中一說，柯美華助理教授專精彩妝學、芳療領域，中華長生美學再生醫學會主辦的第一屆國際長生美學再生醫學論壇暨預防醫學貢獻獎，她即榮獲國際傑出芳香療法健康促進卓越貢獻獎，指導學生的論文也同獲金牌。

健康美容系李品軒主任表示，柯美華技藝超群，她發現不少女性飽受經痛所擾，因此指導同學，研究證實以「薰衣草精油、迷迭香精油、甜杏仁油」調配的複方精油按摩油，具有協同作用，能有效舒緩經痛所引起的情緒不佳及腰痠背痛等問題。