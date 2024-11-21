帆宣2024年第三季合併營收續創156.11億元新高，季增1.38％、年增15.22％，營業利益6.76億元，季增28.66％、年增20.11％，創歷史第四高。配合業外收益反彈，歸屬母公司稅後淨利5.38億元，季增達45.32％、年減5.76％，亦創歷史第四高，每股盈餘2.68元。

累計帆宣2024年前三季合併營收456.26億元、年增11.13％，創同期新高，營業利益14.29億元、年減23.85％，仍創同期第三高。配合業外收益持穩高檔，歸屬母公司稅後淨利13.96億元、年減24.49％，亦創同期第三高，每股盈餘6.94元。

觀察帆宣本業獲利指標，第三季毛利率、營益率「雙升」至9.59％、4.33％，雙創近5季高。不過，前三季毛利率8.15％、創同期新低，營益率降至3.13％、則為近9年同期低。第三季業外收益季增達2.12倍，主要受惠金融資產評價利益增加。

帆宣總經理林育業先前坦言今年營運遭遇逆風，上半年營收成長、獲利反向下滑，主要受毛利較低的美國業務影響。隨著美國業務狀況持續改善，配合台灣廠區工程展開認列、設備產線稼動率提升，預期下半年營運表現將優於上半年。

展望2025年，林育業認為整體大環境較今年好，可望帶動帆宣營運表現優於今年。同時，帆宣攜手日本廠商合作布局CoWoS先進封裝設備，未來亦可望挹注成長動能。法人預期，帆宣今年營收將小增創高、獲利則難逃衰退，但明年營收成長將加速、獲利重返成長軌道。

帆宣因應未來業務需求，斥資19.28億元於南科三期打造結合AI人工智慧、永續減碳及綠建築概念的全新智慧廠房，已於去年11月9日正式動土。林育業表示，南科新廠預計明年第二季量產，投入國際重要客戶的設備製造及研發，進一步增添營運成長動能。