行政院會21日於會中通過青年百億海外圓夢基金計畫，計畫分成鼓勵青年自主提案的「築夢工場組」，以及提供國際組織、機關見習的「海外翱翔組」，另有主題式的「年度旗艦計畫」，15歲至30歲青年都能申請，總名額550名，個案補助經費為150萬到200萬元不等，預計2025年1月將公告第1階段圓夢機會。

卓榮泰表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」為國家級跨部會合作計畫，需要各相關部會協助開發海外組織及機關（構）見習機會等事項，請全力配合辦理，並請史哲政務委員協助教育部建立跨部會平臺及進行相關分工事宜。卓榮提醒，未來在評比的辦法中，要特別注意評選人選的公平及各個合理的分配比例。

卓榮泰裁示，「青年百億海外圓夢基金計畫」經費將分年編列公務預算及由國發基金挹注，逐步達成百億基金規模，請教育部積極與立法院朝野黨團溝通、爭取，完成預算審議。此外，在對外說明方面，卓榮泰請教育部妥為規劃清楚的簡章公告，以及各種推行宣傳等事宜，吸引更多有意青年參加、了解，共同完成該項計畫。

青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列百億規模經費，對象為15至30歲青年，分為築夢工場組與海外翱翔組。築夢工場組鼓勵青年自主提案，例如青年欲前往國際環境永續議題的組織見習，可提出圓夢企劃經審查通過後，教育部將提供專業孵化輔導資源及機制，育成輔導青年赴海外實現圓夢行動，希望114年可以協助200名以上青年。

海外翱翔組則結合相關部會與民間組織，規劃國際組織或基金會、智庫見習，青年議會及交流，創業與產業培訓及各式青年行動等多元主題類別，提供青年申請赴國外見習及培訓機會。例如18至30歲青年可至日本動物園學習動物保育、法國議會與創業基地交流見習等；另外，針對15至18歲青年也洽談有義大利廚藝學習、瑞典環境永續組織蹲點以及美國職棒大聯盟與韓國首爾Jinjo Crew舞團，以及美國紐約霹靂舞教父Ken Swift交流等，希望明年可以提供青年350個以上的圓夢機會。

另外，明年也設定了旗艦計畫為-環境永續，呼應政府淨零碳排的目標，由教育部與環境部等積極開發各國際環境永續組織的交流與蹲點機會，預定提供60個以上的圓夢機會，青年可於築夢工場組與海外翱翔組簡章提出申請，簡章預計於明年1月公布。

教育部表示，青年參與青年百億海外圓夢基金計畫的提案均需經專業委員審查通過後，由青年署給予青年經費及資源支持青年進行圓夢行動開拓國際視野。期盼以拓展國際鏈結交流、青年帶動百工百業創新成長、引領青年多元創意行動為推動重點，讓台灣青年在國際舞臺上展現創造力、活力與韌性，提升台灣青年的國際競爭力，也讓世界看見台灣青年的多元力量。