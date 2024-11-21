「2024華特迪士尼亞太內容發布會」一連2天在新加坡濱海灣金沙酒店舉行，今（21日）公開一系列即將登場的亞太區原創新作，除了多位來自韓國與日本的巨星亮相外，也正式宣布去年榮登Disney＋ 全球最受歡迎原創作品的韓劇《MOVING異能》第2季已進入前期籌備階段，讓現場一陣歡呼。

此次現身的韓星陣容包括《照明商店》朱智勛、朴寶英；《揭密最前線》金憓秀、鄭星一；《下流大盜》柳承龍、梁世宗、林秀晶；《狂醫魔徒》朴恩斌、薛景求；《山寨人生》金秀賢、趙寶兒；《血謎拼圖》孫錫久、金多美，結束後眾星也一同上台與米奇大合照，場面相當歡樂，而即將在下週五（29日）度過54歲生日的柳承龍，更開心比出各式各樣的愛心與台下互動，甚至玩到隔壁的導演姜允成，調皮在對方身上比臉頰愛心跟兔子耳朵手勢，讓台下媒體笑翻。

眾星一同上台與米奇大合照。（孫伊萱攝）

此外，路雲、辛叡恩、朴栖含主演首部Disney＋原創古裝劇《濁流之爭》（暫譯）也首度公開劇照；池昌旭、EXO成員D.O.（都敬秀）、李光洙等主演動作劇《操控遊戲》（暫譯），池昌旭還特別錄製影片問候；全智賢、姜棟元主演《暴風圈》，講述神祕特務和出色外交官強強聯手，揭露威脅朝鮮半島未來穩定的攻擊背後的真相，劇中也聯手趙約翰、麥克加斯頓、史賓賽嘉瑞特、雅各貝特朗、艾麗西亞漢娜金、克里斯托弗高哈姆等演出；玄彬、鄭雨盛也為主演《韓國製造》透露影片方式隔空打招呼。

《山寨人生》金秀賢、趙寶兒（左圖）以及《下流大盜》柳承龍、導演姜允成。（孫伊萱攝）

迪士尼亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）致詞時表示，華特迪士尼公司自2021年起，便已開展亞太地區的Disney＋原創內容製作，迄今已推出超過130部亞太區原創作品，「亞太地區製作的影視作品已成為全球娛樂消費的主流趨勢，這些作品具備世界級的製作水準，不僅能在全球引起共鳴，更擁有忠實且熱情的粉絲群體，我們的內容策略將繼續專注於打造由頂級人才驅動的亞太原創內容，高品質、前所未見、並與娛樂圈最頂尖的人才合作。」

全智賢、姜棟元主演《暴風圈》令人期待不已。（孫伊萱攝）

在Disney＋上表現最好的15部國際原創作品中，有9部是韓國作品（依總觀看次數計算），今年則由動作韓劇《殺人者的購物中心》成為Disney＋上亞太地區觀看次數最多的韓劇。而動畫作品也依然深受觀眾喜愛，其中表現最好的作品包括《東京復仇者》第二季、以及由《七龍珠》創作者鳥山明製作的《SAND LAND： THE SERIES》。同時，今年由防彈少年團（BTS）成員智旻（Jimin）和柾國（Jung Kook）參與的實境秀《Are You Sure？!》也成為亞太地區Disney＋上觀看次數最多的實境節目。

柳樂優彌（左）、笠松將現身宣傳《噬亡村》 第2季。（迪士尼提供）

發布會上也公開了全新日本動畫作品，包括《BULLET／BULLET》、《迪士尼扭曲仙境》（暫譯，Disney Twisted-Wonderland）以及《貓眼》（暫譯，Cat's Eye）。另外，將於明年3月19日在Disney＋上線的日本驚悚懸疑影集《噬亡村》第2季，主演柳樂優彌、笠松將也親臨現場，柳樂優彌開心向觀眾掛保證：「第2季的動作場面會更加精彩，尤其是更具真實感的動作場面，應該會成為本季的一大看點。」並信心十足地說：「當然我的的槍技也更加進步了！」為電影《獅子王：木法沙》配音的男團Travis Japan成員松田元太也驚喜現身打招呼。

Travis Japan成員松田元太驚喜現身打招呼。（迪士尼提供）

為了持續擴大日本真人與動畫作品內容庫，華特迪士尼宣布將開始製作日本實境類節目，並與日本電視台（Nippon Television）展開合作。今日首度公開第一檔全新旅行實境節目《與Snow Man同行》，並由星達拓娛樂（Starto Entertainment）旗下的日本偶像男團Snow Man參與拍攝。這部新節目順應了日本觀眾對實境類節目日益增長的熱情，並展現迪士尼、日本電視台和星達拓娛樂的共同合作願景，同時也標誌著在創新合作模式上的進一步探索。