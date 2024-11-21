知名文化盛典永靖謝平安「家」年華將於12月14日、15日登場，為了讓下一代繼續將豐富的歷史文化傳承下去，頂新和德文教基金會今年首度與福德國小合作，到校園講述謝平安的由來，搭配謝平安紀錄片分享，藉此落實文化教育課程！

頂新和德文教基金會20日在臉書分享，隨著時代的進度，台灣傳統文化逐漸沒落，為了讓下一代繼續將豐富的歷史文化傳承下去，除了地方政府與民間團體的推動，也需要校園的支持與落實文化教育課程，因此為了讓孩子更認識台灣重要的節慶「謝平安」，今年首度與福德國小合作，深入校園講述謝平安的由來，搭配謝平安紀錄片分享。該校校長卓鴻賓特別帶著全校師生到五福宮祈福、感恩學生們更準備跳鼓陣等才藝表演來酬謝神明。

不只如此，福德國小全校師生與志工也一同體驗搓湯圓的傳統文化，用行動進行文化教育。永靖謝平安「家」年華其實也是永靖獨有的年度盛大活動，今年將於𝟭𝟮月𝟭𝟰至𝟭𝟱日登場，邀請所有在外打拚的遊子，都能回到家鄉團聚，除了感恩上天帶來的平安與豐收，也要感恩親朋好友這一年來的照顧 。

★活動預告的連結 https://www.youtube.com/watch?v=HFdGVetQmp8&t=2s

★探索謝平安的文化根源 https://youtu.be/6azts_F-v2o?si=bxxp1BOr7-qKcS2L