替補主力梅爾頓進行ACL手術提前整季報銷噩耗，21日完全沒有影響到勇士軍心，靠著史蒂芬柯瑞23分、8助攻，威金斯也拿27分，勇士最後以120比97輕取老鷹，目前戰績11勝3敗，繼續獨居西區龍頭位置，不過今天也以109比99擊退拓荒者的雷霆，則以1場勝差緊追在後。

勇士首節就打出一波誇張24比2，轉眼取得21分大幅領先優勢，儘管老鷹次節一度追到15分差距，勇士卻在上半場結束前打出10比0小高潮，打完上半場，取得67比42絕對領先，柯瑞半場就拿13分，希爾德與威金斯各11分，老鷹以傑倫強生12分最高。

來到第三節，勇士很快擴大領先差距到31分之多，老鷹卻在前3節打完，把比數追成75比90，不過打到比賽還剩4分17秒，眼見場上仍以87比108落後，老鷹乾脆把所有主力換下宣告放棄，柯瑞卻仍留在場上接連投進兩顆三分球，徹底穩住勇士勝局。

除了柯瑞與威金斯，傑克生戴維斯也拿14分、11籃板的雙十數據，希爾德11分，庫明加10分，卓雷蒙格林9分、9助攻與7籃板；老鷹6人得分上雙，可是得分最高的是傑倫強生15分，崔楊與今年狀元里薩謝各有12分，丹尼爾斯與卡培拉各11分。