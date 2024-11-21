智慧醫療已成為現代醫療體系中一項重要趨勢，藉由AI及人工智慧物聯網（AIoT）技術的持續發展，提高疾病的診斷和治療準確性，並顯著改進患者健康管理流程。醫療服務的提供者與患者之間的互動變得更加靈活與高效，特別是在遠端醫療和健康數據分析的應用，讓健康管理變得更加個性化和精準，顯著改善患者的生活品質。

緯創醫學自主研發生產毫米雷達波技術之產品 BestShape VS，是本次合作主要應用的智慧醫材，能在不干擾患者正常生活的情況下，持續監測其生理數據，如呼吸、心跳、血壓和睡眠品質，還能將這些數據與潛在疾病進行關聯分析。透過BestShape VS的非接觸特性，不僅能幫助醫療人員及時瞭解患者的健康狀況，也讓患者早期得到適當的治療，降低急症事件或惡化的風險。本產品為不同地區的上千人次數據所調校訓練，並已有超過10個臨床試驗案，驗證產品的精準度及可信度，現已於台灣、美國、歐洲、日本、中國等地進行上百筆專利布局及學術論文發表。

從2019年起，緯創醫學科技和時任衛生福利部雙和醫院睡眠中心主任、現任雙和醫院之合作公司「昇采醫學科技」董事長劉文德展開一系列睡眠檢測研究，研究發現BestShape VS是一項良好的陣發性呼吸偵測裝置，可用來預測潛在的心臟疾病，為後續多元的醫學研究與應用打下深厚基礎。COVID-19期間，因為BestShape VS優異的非接觸生理偵測特色，深獲護理人員信賴。雙和醫院胸腔內科應用此產品在負壓隔離病房，以「階層式零接觸生理監測呼吸照護平台」獲得SNQ國家品質標章，並於2023年與2024年連續獲獎。

緯創醫學科技董事長黃俊東指出，緯創醫學科技為高階智慧醫療器材製造商，持續開發精準醫療相關產品與服務，致力於替客戶打造高品質的產品，讓人們生活更加健康美好。在此基礎上，緯創醫學科技和北醫一校三院的合作項目除了整合智慧醫材於醫院應用之外，還會定期舉辦企業講座、提供參訪或實習活動，幫助醫事人員更加深入地瞭解智慧醫療的最新發展，不僅能夠提升學生的實踐能力，也為未來的醫療科技專業人才培養奠定了扎實的基礎，產業接軌從中深化產學交流，實現資源共享和優勢互補。

臺北醫學大學與緯創醫學的合作標誌著學術界和產業界之間的深度聯繫，旨在推動智慧醫療的發展，並為未來臨床應用打下堅實的基礎。北醫的三家附設醫院將成為此次合作的臨床場域，雙方將展開更深入的產學合作。期盼未來智慧醫療技術能夠更加深入地走進日常生活，讓更多患者能夠享受到精準、便捷的醫療服務，為每一位患者及其家庭帶來真正的健康與幸福。