雲林縣政府因應少子化，今年推出「2年6億催生增產-雲林萬寶龍」計畫，至10月新生兒已提前達到1年5000名目標，本月又增加逾1000人，縣長張麗善21日前往莿桐鄉恭喜第6000名龍寶寶的爸爸媽媽，並贈送黃金禮盒，鼓勵大家在生育上「加速前進」，2年增加1萬人目標應可順利達成。

「雲林萬寶龍」催生計畫成效良好，進度超乎預期，張麗善開心到莿桐鄉大美村第6000名龍寶寶父母家中，贈送金鎖片與嬰兒衣物，27歲吳姓夫妻感謝縣長的祝福，表示這是第1胎，新手父母沒經驗，照顧起來很累，但看到女兒的笑容，一切都值得了。

張麗善表示，鄉親們都很支持「雲林萬寶龍」計畫，現今年輕人大多只生1至2胎，縣府特別鼓勵生第3、4胎，人口正成長，學校便不用減班，各行業缺人才，增加出生率才能從源頭解決問題。為讓大家加把勁生育，也請幼兒園老師加入催生行列，鼓勵家長多生育，人口持續增加，雲林、台灣都有福。

張麗善說，「雲林萬寶龍」計畫補助到明年12月31日，歡迎縣民來領取3大生孕好禮方案，只要在生產前父或母一方設籍雲林滿8個月，即可享有「333」3大好禮，包括生育津貼加碼，前3胎提升補助至3萬元，第4胎起每胎更提高補助至10萬元；大小龍年生產再加碼3萬元；3萬包新生兒紙尿布大放送。

縣政府指出，除生育補助提升外，縣府也積極打造友善育兒環境，設置6間親子館，提供完善的親子共遊共學空間與相關育兒資源服務。7所公共托育空間，收托2歲以下幼兒，提供價格合宜、安全無虞、小型社區化的托育照顧環境。