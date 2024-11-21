面對中美2025年可能爆發新一波關稅戰，路透訪問6名大陸官方的經濟顧問學者指出，其中4名學者支持將中國明年經濟增長目標定在約5％左右，並呼籲，推動更強有力的財政刺激措施，以緩解預期中美國關稅上調對中國出口的影響。

但報導直言，雖然2025年的GDP目標要等到明年3月大陸全國兩會上才會公布，但考量到今年經濟增長要達到「保5」目標都已相對困難的情況下，若大陸官方明年仍將GDP目標維持約5 ％左右，恐怕會讓全球金融市場大感意外。

根據路透訪談結果，有四位大陸官方經濟顧問學者支持2025年的增長目標定為5％左右；一位建議目標為「高於4％」，另一位則建議將GDP訂為4.5％至5％間。而根據路透本周預測，大陸明年GDP可能落在4.5％。

報導指出，在面對美國總統當選人川普揚言對中國商品徵收超過60％關稅，中國政府如果明年還要堅持5 ％左右的經濟增長目標，這意味著，北京可能做好大幅增加預算支出的打算。

大陸知名經濟學者、中國社會科學院學部委員余永定表態，支持官方明年訂定5％經濟增長目標。他強調，中國完全有可能透過進一步擴大內需來抵消川普關稅對中國商品出口的影響。」

不過，仍有一些大陸經濟學家呼籲北京當局放棄或採取更低的增長目標，以減少對刺激措施的依賴；因為刺激政策已導致房地產泡沫和高額的地方政府債務。

一位匿名的大陸官方經濟顧問學者就坦言，如果中國的出口受到衝擊，且無法通過內需的增長來抵消，通縮壓力將加劇。」「明年經濟面臨的壓力將更大，中國的出口可能會受到嚴重影響。」

針對大陸官方後續可望推出更多經濟刺激方案，上述大陸學者認為，官方政策應該要對低收入民眾提供更多財政支持，並擴大「以舊換新」的計畫，也呼籲，推進承諾的稅收、福利和其他政策改革，以解決結構性失衡問題。