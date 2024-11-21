2024世界12強棒球賽進入超級循環賽階段，中華隊以預賽四勝的氣勢昂首前進日本東京，晉級四強，寫下32年未見紀錄，今日上午11點迎戰A組排名第1的勁敵委內瑞拉隊。彰化縣政府特於縣立美術館前廣場舉辦同步直播活動，縣長王惠美等人到場，與現場民眾一同為中華隊加油打氣。

活動現場還貼心提供彰化經典美食肉圓 ，原本限量500份，因加油人潮踴躍，追加至600份，讓大家一邊品味家鄉的美味，一邊欣賞精彩比賽，美食應援，與全國球迷共享棒球熱潮，一起為中華隊加油。

縣長王惠美等人到場為選手加油。（李京昇攝）

王惠美表示，今天中山國小、培英國小、忠孝國小、南郭國小、信義國中小、彰化藝術高中等校棒球隊，齊聲吶喊「安打！安打！全壘打！」，為征戰世界棒球12強的中華隊加油，特別是彰化藝術高中有江國豪、陳冠偉兩位學長入選，是大家學習的榜樣。

彰化縣目前透過將國小到高中三級銜接，希望優秀的選手能繼續留在彰化，為彰化縣爭光，等會兒大家要認真看球賽，向這些棒球英雄學習，未來也能在國際賽場上發光發熱。

現場一起熱情參與還有彰化縣副縣長林田富、縣議員凃淑媚、賴清美、洪騰明、張國棟、許雅琳、彰化縣運動休閒協會理事長白素英、彰化縣農會總幹事張建豐、行政院政務顧問邱建富等人。