勞動部勞力發展署北分署吳姓公務員輕生案持續延燒，新北地檢署今（21）日上午主動分他字案調查案件是否有涉犯《刑法》部分，將前北分署長謝宜容列被告調查，預計傳喚謝宜容等人説明，暫時朝瀆職等罪調查。

根據勞動部調查，謝宜容對公文或報告不滿意會大聲咆哮、怒罵或貶低同仁，導致同仁感受人格遭受侮辱，多人因此求助身心科接受治療。謝宜容接受調查時則自陳，其指揮監督方式是為了提升同仁「高二階」思考、提升工作能力，求好心切，目的為保護同仁，但也承認說話音量大、情緒控管不佳。

報告另指出，謝要求主管隨時回LINE，特別是在下班或假日時間，未即時回應，翌日即責問，造成同仁恐慌。謝宜容則解釋，下班或假日發文除有緊急事故，未要求同仁即時回應，但綜合訪談、匿名問卷回饋及相關事證，顯示謝確有不當指揮監督。

新北檢今主動剪報，將該案分他字案調查，預計傳喚謝宜容等人説明，由於事實尚不明確，全案將朝瀆職等罪調查。

言品法律事務所主持律師劉文瑞說，霸凌在法律上是名詞，並非霸凌有個罪名，私行拘禁、傷害、公然侮辱都是可能對應的罪名，目前對於霸凌行為比較有明確構成要件的法規是《校園霸凌防治準則》，其中有一些行為有明確構成要件，針對職場反而沒有。他說，要將霸凌入法不難，但目前就是沒有，只有相關定義，比如什麼行為構成排擠、嘲諷，就算是霸凌。

劉文瑞說，此案要證明謝宜容行為與公務員之死有因果關係，導致他有輕生行為非常困難，目前看起來因精神創傷致死比較有可能，因為《刑法》內的傷害罪不限定於造成身體上的傷害，精神上傷害也算，「如果說『你怎麼不去死』，害他真的死掉，也不一定是故意，行為人雖預見其發生，但可確信其不發生」，因此他認為真有犯《刑法》的話，構成過失致死罪比較有可能，而過失致死刑責為5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。