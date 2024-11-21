非裔女性森后絲（Herlda Senhouse）本周以113歲高齡辭世，她曾是美國第二高齡者。她認為，除了基因外，生活方式因素也可能對長壽有所助益。她的長壽秘訣包括：不生小孩、健康飲食，並融入社群。

《商業內幕》報導，森后絲於1911年出生，生前居住在麻州韋爾斯利（Wellesley）。她透露自己一生中，最感激的三樣事物是：電燈、室內配管系統（indoor plumbing），以及美國出現了首位非裔女性副總統賀錦麗，「我從未想過，能看到一位非裔女性成為副總統，這太令人驚喜了，我非常高興」。

森后絲曾擔任白人家庭的保姆和管家，期間遭遇種族歧視，例如被拒絕學習護理的機會。2021年，她接受《每日電訊報》採訪時提到這些經歷。她創立了「波士頓俱樂部」（Boston Clique Club），這是一個由舞者和音樂家組成的團體，致力為波士頓的非裔學生募款，以幫助他們接受教育。

儘管森后絲去世，但仍選擇繼續幫助他人，她將大腦捐贈給波士頓大學的研究人員，用以進行「新英格蘭百歲人瑞研究」（New England Centenarian Study），該研究探討基因是否能讓部分人的壽命超過100歲。

以下是她四大長壽秘訣：

1. 不生孩子，避免壓力：森后絲的長壽秘訣之一是不生孩子，她認為不生孩子讓她避免累積壓力，而研究顯示，壓力可能加速衰老。

2. 健康飲食，不抽菸：森后絲在2022年接受新聞採訪時說，「我不抽菸，也不喝酒。我不喝汽水，不吃速食」。2023年的一項研究顯示，遵循健康飲食指南（包括多吃全穀物、水果、蔬菜、堅果和豆類）的人群，患心血管疾病、癌症和呼吸道疾病的風險更低。

3. 融入社群：森后絲擁有龐大的朋友、家人和教會成員社群。她和結識超過60年的摯友蘿賓森（Margaret Robinson）每天通電話，並定期一起美髮和美甲。

4. 知道何時放手：森后絲曾說過，對於生活中的問題，盡力解決即可，但若無法解決，就學會放下，不執著是她長壽的秘訣之一。

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