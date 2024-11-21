國立金門大學秉持社會責任，致力於推廣聯合國永續發展目標（SDG），近期結合SDG4優質教育與SDG14永續海洋與保育，與賢庵國小共同在地方社區舉辦系列教育活動，透過反毒教育，深化在地學童的健康與安全意識；推廣海洋保育行動，則喚起了師生與居民對環境保護的重視。

反毒教育在教育部「大專校院防治學生藥物濫用服務學習模式」的框架下，金大學生志工團隊今（21）日由學務長董燊與軍訓室主任許悠洋帶領學務團隊前往賢庵國小垵湖分校，以互動式課程為在地學童舉辦了生動的反毒宣導活動。透過遊戲、影片及小組討論，讓學童認識毒品的危害並學會拒絕的技巧。

金門大學結合海洋保育目標，與賢庵國小共同組織學生和地方居民在后湖海灘展開了一場有意義的淨灘活動。（圖／金門大學）

金大學務團隊以創新教學模式，在課堂中穿插角色扮演和案例討論，幫助學童理解吸毒的後果，並提升自我保護意識。學生志工也藉由自身榜樣作用，與學童建立信任關係，讓反毒觀念從小紮根於心。

除反毒宣導外，金大更結合海洋保育目標，與賢庵國小共同組織學生和地方居民在后湖海灘展開了一場有意義的淨灘活動。賢庵國小校長黃芸芸親自帶領學生參與攜手清理海灘垃圾，以實際行動守護海洋環境。淨灘成果顯著，共清理出多樣海洋廢棄物，包括塑膠袋、瓶罐、漁網等，淨灘成果為海灘恢復乾淨面貌。

金大將保育教育融合於活動中，學生志工向參與者講解了垃圾對海洋生態系統的危害，強調減少塑膠製品使用的重要性，並分享了生物多樣性保育的相關知識，兼顧教育與實踐，傳遞永續理念，展現了金大在推動SDG4優質教育與SDG14永續海洋與保育上的承諾。

金大校長陳建民表示，未來將持續結合教育與實踐，開展更多多元化的服務學習活動，讓學生在參與中培養社會責任感，並以實際行動推動永續發展。金門大學期待能夠凝聚更多力量，共同守護自然環境與地方社區的和諧發展。

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