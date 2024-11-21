台鐵54歲林姓司機員昨上午原訂從和平發區間車前往樹林，但被發現昏倒在駕駛室，送醫急救宣告不治。事後傳出台鐵內部要求全體乘務員再體檢，未達標將改派。對此，台鐵公司回應，目前每年共有4次定期與不定期體檢與藥檢，上班前都需量血壓和酒測，續依規定辦理。

台鐵公司說明，客貨車司機員除每年依部頒行車人員技能體格檢查於公立醫院、署立醫院或交通部指定醫院進行體檢外，每年另須透過專業檢驗機構辦理定期1次，不定期抽驗2次的藥物檢驗，另每次上班前均須辦理血壓、酒測檢驗及身心狀態觀察，台鐵對於司機員身心狀況特別重視及要求。

台鐵公司提到，昨日宜蘭機務段林姓司機員各項檢查及上班前量測均符合出勤規定，公司對於這次事件同仁值勤時突然離世非常不捨及哀痛，目前除配合勘驗外亦啟動關懷小組機制，全程陪伴家屬處理後續事宜。

另外，台鐵總經理馮輝昇也於今日赴花蓮805醫院慰問家屬，表達關懷之意，並請機務處、宜蘭機務段及花蓮機務段全力協助家屬後續處理。