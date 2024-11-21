五月天近日在上海一連舉辦11場演唱會。（相信音樂提供）

五月天近日在上海一連舉辦11場演唱會。（相信音樂提供）

五月天近日在上海一連舉辦11場演唱會。（相信音樂提供）

五月天「5525 回到那一天 25週年巡迴演唱會」近日在上海一連舉辦11場，20日正是這套巡演的第55場，在這特別有意義的一天，他們回憶起第一次登台，看著印有自己名字的海報，五月天還是很興奮，阿信說：「在5525演唱會我們讓大家看到現在，也讓大家看到五月天的最初，包括我們最初上台的歌曲，打造第8場專屬的開場。」隨即舞台一秒變成大安森林公園的露天音樂台，在月色映照下，他們，從第一首〈八月愛人〉唱到現在的〈後來的我們〉，氣氛令人動容。

上海11場演唱會，轉眼到了倒數場次，冠佑透露在日前的休息日到外灘走走，看到五月天的公仔、五月天的旗幟、五月天的公車和各種五月天元素，因此演唱會也要有五月天元素，那就是五月天的歌，怪獸笑回：「我也有去外攤，也有看到五月天元素，看到冠佑在那走。」台下笑成一片，最後阿信表示，希望每位歌迷看到的不只五月天演唱會，還有五月天的嘉年華同樂，裝載著滿滿的五月天回憶繼續前行。

此外，據陸媒報導五月天19日晚間唱到〈傷心的人別聽慢歌〉副歌時，在距離上海體育館不遠處的一處社區，該社區住戶的鋁合金窗發生了強烈抖動並發出金屬碰撞聲，體感上如同房屋「左右搖晃」。據悉，阿信19日在演唱會上也提到，因全場歌迷的熱情，導致體育場週邊住戶出現晃動感覺，他向歌迷喊話「讓我們以揮手代替跳躍，好不好」？隨後清唱〈離開地球表面〉並帶領歌迷揮手，應有效解決附近社區搖晃情形。