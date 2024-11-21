美國空軍最高指揮官說，中方新型隱形戰機有個顯著特徵：似乎是從美國的F-35戰機汲取靈感。

陸殲-35A和美F-35戰機比一比

美國空軍參謀長阿爾文（ David W. Allvin）上將19日在接受《空天力量》雜誌（Air and Space Forces Magazine）專訪時說：「它還相當新，但沒錯，是很明顯，要是你想，起碼可以並排比較，看看我們認為，他們的藍圖是打哪兒來的。」

中方最近在廣東珠海航展上首秀殲-35A戰機，而猶如阿爾文所說的，它酷似F-35，但不同的地方在於，它有兩具發動機，而不是一具。不過，阿爾文雖不願討論美國對殲-35所了解的細節，以維護機密情資。但有關他重新優化美國空軍的計畫，主要是為了遏制中國與日俱增的軍力。「整體來說，我認為，我們應該要很警覺這規模和範圍，別的不說，尤其是範圍。」

五角大廈在2023年的中國軍力報告說，解放軍還有另一款隱形空優戰機殲-20，並正在研製轟-20隱形轟炸機。今年3月美國印太司令部前司令阿基里諾（John C. Acquilino）說，解放軍擁有「世界最大的海軍，並即將成為世界最大的空軍」。

China officially reveals its 5th generation stealth J-35A fighter jet at Zhuhai.



And a quick comparision with American F-35A jet. pic.twitter.com/taZZ4yTITg — Clash Report (@clashreport) November 5, 2024

五角大廈在報告中指出，中方海、空軍共有3,100架軍機，而其中約2,400架為戰機。至於美國空軍約有4,000架載人非訓練用軍機，而美國海軍和陸戰隊還另有數千計軍機。

分析指出，長期以來，中方一直仿造美國戰機設計，但這並不意味著他們的戰機在其他方面能與美國戰機匹敵。「我們必須重視並因應中方的軍力發展，」阿爾文說，「但他們在質的方面始終無法趕上我軍，無論是全體部隊、士官幹部、飛行員或維修人員都是如此。我不希望，這是一場近身纏鬥。」