今日權值股普遍低迷，壓抑大盤表現。台積電（2330）開低後震盪，股價最低達到1,010元，僅守千元大關，收盤下跌1.46%，報1,010元，收於全日最低價。聯發科（2454）微幅下跌，終場收跌0.78%，報1,265元。鴻海（2317）同樣開低後震盪，仍守住200元整數關卡，收跌1.7%，報202.5元；廣達（2382）及聯電（2303）亦小幅收跌。

輝達第三季財報表現亮眼，未來展望樂觀，但股價呈現「利多出盡」的走勢，盤後一度下跌逾5%。台股中的輝達AI概念股表現分化，神達（3706）受惠於出色財報，股價強勢攻上漲停；金像電（2368）、貿聯-KY（3665）大漲超過7%，英業達（2356）則上揚超過4.5%。

航運股今日表現亮眼，成為資金避風港。貨櫃三雄中，陽明（2609）漲幅超過2%，長榮（2603）及萬海（2615）分別上揚1.5%和1%。散裝航運族群亦普遍上揚，四維航（5608）上漲超過2.5%，裕民（2606）、慧洋-KY（2637）均漲逾1.5%，正德（2641）、新興（2605）等個股亦逆勢走強。

分析師表示，當前指數在22,400至23,100點之間震盪，短期呈現弱勢整理格局，操作上宜保持謹慎。由於指數反彈動能不足，雖短暫站上3日線，但隨即跌破，顯示短期均線重新轉為弱勢整理形態，且距離下方季線及半年線支撐位置不遠，建議投資者可等待多頭力量適時表態後再行進一步操作。目前宜聚焦於個股表現，採取短線操作策略，根據技術面靈活應對，以控制風險並把握反彈機會。

就技術面來看，加權指數自11月8日至11月18日下跌超過千點，本週二開始反彈，但今日再度陷入震盪，且量能依舊偏弱，整體盤勢仍呈現弱勢震盪。OTC指數雖站上5日線，需觀察是否能持續強勢，方能有利中小型股的溫和走揚。此外，期貨結算後外資空單仍超過4萬口，持續壓抑市場多頭氛圍。