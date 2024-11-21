近日勞動部北分署吳姓公務員身故及後續勞動部調查失當，引起眾怒。基隆市長期投入勞運、也是針對四接天然氣接收站的「護海公投」領銜人王醒之痛批，「整個中華民國的文官體系，就是個讓人發瘋的勞動系統」，王醒之強調，若公務人員可以組織工會，人命悲劇與職場扭曲，或許不會這麼輕易發生。

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死案引爆全台不分政黨眾怒，昨日行政院長卓榮泰與賴清德總統先後致歉，勞動部長何佩珊也口頭請辭。卓榮泰並嚴厲要求部會首長全面清查機關內部，不容再有霸凌行為，若干已經被媒體揭露的案件，全部要在一周內完成調查、追究責任。

王醒之在臉書評論表示，他「氣得差點砸手機」，並認為這件事情當然要究責，這已經不只是職場霸凌、被霸凌的關係分辨問題。他指出，去問問區公所等基層公務人員，這種勞動強度比比皆是。

王醒之說，政府某些部門特別是社政的工作量和要求，經常是那種「殺了我也做不好、做不完的事」，外加經常辱罵和攻擊的民眾、高分貝噪音、亂施壓的民代，處境更是艱難。正因為職場中有壓迫性關係和壓迫性情境，才會有「社畜」這種字眼，而不是相對有尊嚴的「勞動者」稱呼。

王醒之認為，整個中華民國的文官體系就是個「讓人發瘋」的勞動系統，不論什麼顏色執政，地下總統、地下院長、地下部長、地下市長一個「決定」，高層負責大內宣，接下來層層下壓到基層執行，若是做不到，底下人就得負起責任圓謊。

王醒之痛批，勞動部的記者會中，自稱有社工專業背景的次長發言，卻往「病理化」的方向引導，說全台灣每年多少人因為情緒困難問題、壓力紓解問題、挫折無法轉移而導致憾事，是整個社會要面對的問題，「就像是雇主刻意要把職業病說成是流行病一樣」，他認為，主掌全國勞動事務的勞動部用這種方式回應社會，讓人失望至極。

王醒之還批，次長竟說要「積極建構社會自殺防治系統」，而不是說要破除勞動部欺下瞞上的組織文化，還給基層公務員健康友善的職場環境，「這跟企業加裝防墜網防員工跳樓有什麼兩樣？」他也建議，如果公務人員可以組織工會，這樣的人命悲劇與職場扭曲，不會這麼輕易發生。