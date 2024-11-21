北市內湖區東湖市場10月發生未成年少年無照駕車，導致衝3死2傷的悲劇，內湖警分局為防制憾事再度發生，到多所國、高中辦理交通安全宣導，宣導青少年未考領合格駕照不得駕駛汽、機車上路，同時推廣11月30日加強取締微型電動二輪車暨安全教育，強調未滿14歲不得騎乘，並須注意相關交通安全規定。

內湖警分局呼籲騎乘微型電動二輪車須注意7大重點：

一、免駕照，年滿14歲才能騎乘：違反者最重處1200元罰緩，當場禁止駕駛，車輛移置保管。

二、騎乘需要戴合格安全帽：違反者將處300元罰鍰。

三、不得擅自改裝電子控制裝置（不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，容易造成微型電動二輪車引火燃燒）：違反者最重處5400元罰鍰。

四、不得載人及限速25km／hr以下：載人者將處300元以上罰鍰；超速者最重處1800元罰鍰。

五、應依標誌、標線、號誌指示行駛及夜間行車要開啟燈光：違反者最重處1200元罰鍰。

六、不可酒駕、毒駕：違反者最重處2400元罰鍰，當場禁止駕駛，車輛移置保管。

七、投保強制汽車責任險：違反者最重處1500元罰鍰。

內湖分局員警到校園宣導交通安全觀念。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

內湖分局表示，將依警察局規劃分二階段執行，第一階段加強宣導期11月19日至11月29日針對轄內工廠、校園周邊等微電車易出沒熱點加強宣導，第二階段加強執法期11月30日至12月15日針對微電車易出沒熱點規劃專案執法勤務，取締上述違規行為。

警方表示，現行微型電動二輪車（含使用中）須全面領牌才可上路，有使用微電車的民眾應盡快完成車輛領牌及投保程序，以符合法規上路。