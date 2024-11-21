輝達財報利多公布後不漲反跌，台股今天早盤一度跌破季線與半年線，等於近半年來投資人幾乎沒獲利。雖然台股近期陷入盤整，但ETF存股族熱情不減，受益人數站穩千萬，來到1011.78萬人。高股息ETF仍最受歡迎，但回顧今年報酬率，卻是老牌市值型ETF表現遙遙領先。

台股ETF今年來績效，除了4檔槓桿型正2皆超過5成之外，原型ETF中，唯一在5成以上只有0052富邦科技，含息報酬率51%。其次006208富邦台50、0050元大台灣50、0053元大電子、00881國泰台灣5G+、006203元大MSCI台灣、0057富邦摩台等6檔，都在4成以上。

高股息ETF表現最佳前5名為00915凱基優選高股息30，今年來賺25.9%，其次00918大華優利高填息30 21.23%、00713元大台灣高息低波17.34%、00701國泰股利精選30 15.96%、00907永豐優息存股15.39%。此外，00919群益台灣精選高息14.55%排名第6。

值得注意的是，台股ETF今年末段班，除了反向ETF虧損逾2成最差，原型ETF中表現吊車尾多為高股息，00936台新永續高息中小、00929復華台灣科技優息報酬不到3%；去年績效冠軍00733富邦臺灣中小，今年來僅2.95%，落居倒數第3。（文章未完…全文見此）

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