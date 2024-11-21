苗栗縣議會總質詢，21日輪由縣內唯二原民縣議員劉美蘭、楊文昌質詢，2人關心新國土計畫法，有關原住民原本未合法住屋，是否能經由這次國土計畫重新調查後予以合法化？苗栗縣長鍾東錦表示，為了配合大矽谷計畫，所以縣府一定會在年底前將新調查後結果行政院核定，縣府一定站在對鄉親有利的立場去調查，改善偏鄉生活。

劉美蘭質詢，目前原民部落建築仍在調查，已到第三階段，長久以來，不只是苗栗縣，全省的原住民鄉，族人所住的房子幾乎三分之二都是違建、違規、不合法，因為房子是違建，常被檢舉，不拆除就要被罰款，希望能藉由這次調查讓它合法，可以讓原住民住在自己的房子時是很安心的。楊文昌則質詢，在原住民區域，可以做補照部分程序有哪些？依照建築法先要繳罰款，在國土計畫實施之後，這個罰款會不會比較多？

苗栗縣議會總質詢，21日原民縣議員劉美蘭關心新國土計畫法，有關原住民原本未合法住屋。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，21日原民縣議員楊文昌關心新國土計畫法，有關原住民原本未合法住屋罰款會不會增加。（謝明俊攝）

鍾東錦答詢表示，國土計畫縣府一定會以對鄉親有利的方向來調整，對國土計畫法，縣府因要推大矽谷，所以勢必要把計劃法在今年年底前準時送到行政院，政院才有辦法去核定地目，縣府也才有辦法去做地目變更，去做大矽谷後續。

鍾東錦答詢說明，在台三線周遭鄉鎮，包括南庄，能夠開發土地面積就比較少，南庄大部分是水源保護區，頂多是做做露營區、民宿、種水果，還是會以農業跟休閒為主，土地還是要做合理分配，縣府一定會站在鄉親的立場來著想，讓鄉親獲得更多的好處，增加土地價值，改善鄉村生活條件。工商發展處長詹彩蘋答詢表示，這部分還是要等中央核定，但縣府還是要據理力爭原住民區域建築的合法化。