2024年亞洲最大新創站會Meet Taipei創新創業嘉年華21日在圓山花博爭艷館正式開幕，台北市長蔣萬安、AIT美國在台協會副處長柯傑民、日本台灣交流協會台北事務所副代表服部崇等人皆蒞臨現場參觀，超過460家國內外新創團隊共襄盛舉，蔣萬安也到政大學弟妹的新創團隊參訪，學弟妹提及10月才剛拿到台北市政府新創的100萬元補助，未來會繼續努力達成KPI。

Meet Taipei創新創業嘉年華今年以「TAIWAN＋1」為主軸，傳達無論是台灣新創團隊或國際夥伴，皆能在AI應用、深耕科技與國際化發展3方面運用軟實力實現突破性發展，同時創造雙響溝通。今年吸引來自日本、香港等18個國家，超過1／4海外團隊參展，為歷年對多；現場共有31家企業、9間加速器、經濟部中小企業署、文化內容策進院等，展現公私齊心。

台北市長蔣萬安（前右）21日到花博爭艷館參觀2024 Meet Taipei創新創業嘉年華，體驗現場互動裝置。（郭吉銓攝）

台北市長蔣萬安（左）21日到花博爭艷館參觀2024 Meet Taipei創新創業嘉年華，體驗現場互動裝置，創造出個人專屬的AI角色。（郭吉銓攝）

由政大外語學院學生所打造的BUBU E-Scooter於2023年7月成立，營運長邱瑋宸表示，當初是因為看到歐洲、日韓等國都有類似滑板車租借系統，目前已成功開發出一套完整的LINE租借系統，讓使用者無需額外下載APP，也提交企畫書給政大，希望可以在校園內正式營運，也期待未來能正式在城市上路，更熱情邀約蔣萬安有機會可回到政大騎滑板車。

文策院表示，文化創業加速器專案已經第5年，會先進行徵選找到適合的課程及後續培養的創業業者，創業家、遊戲業者一開始可能不知道如何開始著手，我們會請財務專家、提案專家提供訓練，最後會舉辦成果發表會，同時幫忙業者接洽，找到更契合的事業合作夥伴。