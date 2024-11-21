冬天不少人喜歡吃薑母鴨暖身，一名男子發現賣薑母鴨的業者只提供麵線，都沒有賣白飯，直呼「不人道」，貼文引起熱議，網友猜測可能3原因，白飯較有飽足感，會減少加點配料次數、煮米麻煩及麵線利潤比較高，說法讓其他人秒懂「難怪不賣白飯」。

原PO昨（20）日於臉書社團「爆料公社」指出，薑母鴨店只賣麵線，「買不到白飯根本不人道」，他笑說為了吃白飯，他只好去旁邊的店家買白飯配著吃。

文章上線後，網友點出3個可能原因，包括白飯比較有飽足感，吃飽就不會再加點配料，且米要洗、煮非常耗時，量又不好抓，且麵線利潤較高，烹煮快速又方便，「白飯吃飽就不會加點鍋料了」、「飯要洗，煮飯也要時間，麵線3分鐘就能搞定」、「麵線利潤高、方便煮」、「飯量不好抓，麵線想要吃再煮就好」。

其他饕客也贊同原PO吃薑母鴨就是要配白飯想法，還有人分享特別吃法，把白飯上淋一點薑母鴨的湯頭，舀一匙豆瓣醬拌著吃，好吃到一口接一口，但須注意店家有無禁帶外食規定，才能減少不必要的消費糾紛。