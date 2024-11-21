因涉及體測成績不時登載，遭調回國安局特勤中心擔任委員的特勤少將謝靜華，遭爆餐後在街頭與一名國防部女性軍官熱吻，遭記兩大過處分並列為優先汰除人員，同時遭停職移送監察院。監察院本月13日通過對謝靜華彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院對外說明表示，謝在國安局調查過程中，提供不實訊息給調查人員，致該局以此錯誤資訊對外說明，引發外界誤解。核其行為，不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重斲傷影響國安特勤人員之聲譽及形象，情節重大。監察院於113年11月12日13位審查委員全數審查通過監察委員王麗珍、趙永清、鴻義章提案，全案移送懲戒法院審理。

監察院彈劾新聞稿全文如下:

一、被彈劾人於113年2月1日晚間宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚乙女，經由不知名路人錄影並上傳至網路供人瀏覽、流傳，於同年2月5日經新聞媒體披露後，引發民眾負面評論，嚴重損及特勤人員與政府形象，核有重大違失。

二、國安局於同年2月2日知情後，立即通知被彈劾人至該局說明案情，被彈劾人接受調查過程期間，表示乙女在臺北某公司上班，並提出乙女以非真實姓名所出具之聲明書，嗣後媒體及立法委員於2月間向該局詢問本案事況及乙女是否為公務員身分，該局經再次詢問被彈劾人，渠仍堅稱乙女姓名為上開假名且在民間科技公司任職，非公務員，致該局以此錯誤資訊對外說明，引發外界誤解，後續引發新聞媒體報導及網路留言等負面評論，並致侵犯乙女之人格尊嚴，洵屬重大違失。

三、國安局為特種勤務及國家情報工作主管機關，工作任務涉及總統等國家重要人士之近身警衛安全，以及維護國家安全與利益等重大事項，對於其形象與品格之要求，較一般公務員更為嚴謹。被彈劾人竟酒後失態強吻乙女，未能恪遵謹慎勤勉規範，言行失檢，並於國安局調查過程中，亦違反公務員之誠信義務，提供不實訊息給調查人員，致該局以此錯誤資訊對外說明，遭媒體或立法委員之批評及質疑，使該局陷入事況處理危機，另經媒體傳播所生影響，嚴重損害該局信譽及形象，以及公眾對於該局誠信及公正行使職務之信心，衍生公眾對該局執行隱密情報工作之疑慮，以私害公，至為灼然。

四、被彈劾人上開行為，斲傷影響國安特勤人員之聲譽及形象，有違公務員服務法第6條之規定，情節重大，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

據了解，當時是謝靜華個人在下班後與友人的餐敘場合，純屬他的個人私人行為，但由於謝身分特殊，因此仍引人注意。

國安局事後立刻召開獎懲委員會處理，經決議對謝員記兩大過處分，列為優先汰除名單，隨即展開後續汰除評估及法律作業程序。

經召開軍職人評會，評認謝員涉違反公務員服務法，構成公務員懲戒法所定應受懲戒之情事，決議即予停職，並已依法將案關事證移送監察院，就涉及免(撤)職及退休金等相關處分進行審查。監察院

國安局回應表示，本案係本局主動依法移請監察院進行審查，本局尊重監察院審查結果，並配合後續懲戒法院之審理。

國安局強調，本局將持續加強同仁法紀宣教，若有違失行為，本勿枉勿縱原則，依法處理，以維紀律。