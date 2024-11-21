德國《時代雜誌》(Die Zeit)刊登了摘要。梅克爾在回憶錄中詳細描述了她與川普打交道遭遇的困難，她說，在她看來，川普對俄羅斯總統普丁和其他獨裁者相當著迷。

「他從之前擔任房地產開發商的角度來看待一切」，「每塊地只能賣一次，如果他沒拿到，其他人就會拿到。他就是這樣看待世界」。

梅克爾以廣泛的措辭向教宗方濟各(Pope Francis)請教，如何與「觀點完全不同」的人打交道，教宗立即明白她指的是川普，以及川普希望退出氣候協定的問題。

根據梅克爾的說法，教宗說：「彎曲，彎曲，彎曲，但要確保不會斷掉」。梅克爾說，她會以這樣(屈折)的精神來處理巴黎協定和川普問題。

梅克爾的回憶錄將於11月26日於30多個國家出版。

梅克爾任職德國總理長達16年，她執政的遺產也受到嚴格審視，有人將俄羅斯全面入侵烏克蘭，歸咎於她的政府大力押注和依賴俄羅斯能源；此外在她任期內(2005~2021年)，也是德企全面進軍中國市場的時期。