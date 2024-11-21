雞蛋是便宜的高蛋白質食物。胸腔暨重症醫師黃軒表示，國外研究發現，讓一群人每周吃2到4顆雞蛋，結果顯示，吃較多雞蛋的女性，短期及長期記憶的衰退幅度較低，而男性則在認知表現更好，另還有研究發現，吃雞蛋有助預防腦中風與眼睛的黃斑部病變。

黃軒在臉書粉專PO文指出，加州大學聖地牙哥分校進行一項研究，以890位健康人為對象，受試者每周吃2至4顆雞蛋，結果發現儘管雞蛋含有較高的膽固醇，但並未對健康產生負面影響，甚至有助於記憶與認知功能，當中發現吃較多雞蛋的女性，記憶衰退幅度較低，吃較多雞蛋的男性認知表現更佳。

黃軒指出，過去認為雞蛋會提高血液中的膽固醇濃度，進而增加心血管疾病的風險，然而，最新的證據顯示，真正導致動脈斑塊累積的主要因素，是飽和脂肪、糖以及鈉，而非膳食中的膽固醇。

黃軒表示，實際上，雞蛋是一種低脂、高蛋白且營養豐富的食物，有助降低體內膽固醇，甚至延緩認知功能的退化，上述研究論文也指出，雞蛋中的蛋白質、胺基酸與膽固醇，可能對保護大腦神經元的結構與功能具有重要作用。

黃軒表示，雞蛋還含有類胡蘿蔔素，該成份與認知表現的提升有關，並富含膽鹼，這是一種神經傳遞物質的前驅物。

黃軒表示，除了上述加州大學聖地牙哥分校的研究之外，一些研究也發現，吃雞蛋可能有助於預防某些腦中風，另一個研究指出，雞蛋含有葉黃素和玉米黃質，也可助於預防眼睛黃斑病變疾病。甚至有營養期刊發現，每周吃12顆以上的蛋，持續了3個月，也不會增加糖尿病患者的心血管疾病的風險。