對於投資與股市操作充滿興趣，卻苦無低風險的入門管道嗎？遠傳電信攜手凱基證券推出「遠傳X凱基證券台股模擬交易競賽」，讓遠傳用戶在零風險的模擬環境中，輕鬆學習股市交易技巧，還有機會贏取遠傳幣與電子禮券。即日起開放報名至11月29日，快來一起探索台股市場。

在「遠傳X凱基證券台股模擬交易競賽」中，參賽者將使用凱基證券提供的模擬資金，針對台灣上市櫃公司股票（含ETF）進行交易操作，讓股市新手能在零風險的環境中，真實感受市場波動，學習各式交易策略並累積實戰經驗。

遠傳電信表示，即日起至11月29日止，只要是年滿18歲且為遠傳用戶即可參加本次競賽，報名前須先下載遠傳心生活APP，登入會員後前往「基金理財」專區報名，完成報名後，就能開始使用凱基證券模擬交易平台練習投資技巧，最終將依參賽者的投資組合獲利金額排名決定勝負。

遠傳與凱基證券也準備豐富的獎項來激勵參賽者。第一名得主將獲得高達20,000遠傳幣的大獎；第二名可抱走15,000遠傳幣，第三名也能獲得10,000遠傳幣。更棒的是，凱基證券新客戶參加者，於活動期間透過指定連結完成開戶（台股帳戶及分戶帳e財庫），並完成3筆模擬交易，即可獲得300元超商電子禮券。無論是股市新手還是有經驗的投資者，只要參與競賽，就有機會挑戰自己的投資實力，贏得大獎！

除了參加競賽，遠傳用戶透過遠傳心生活APP的「基金理財」專區，可一鍵連結凱基證券的理財平台，投資基金與下單定期定額，享受便利與客製化的數位理財服務。凱基證券也持續為遠傳內部員工舉辦多場理財講座，內容涵蓋台股、海外債券、美股等多元投資主題，不僅幫助遠傳同仁提升自身理財能力，更可充實同仁專業技能，為用戶提供多元服務。