7-11迎接耶誕開賣全新福袋，今年商品結構再創新、款式規模再擴大，開發「福袋」、「驚喜包」、「倒數月曆」3種結構選擇，不同結構分別聯名Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY等10大人氣IP，一次推42款耶誕禮物，並規畫不同抽獎獎項、總市價上看千萬，有機會帶走名車、黃金、百萬點數。

7-11觀察歷年福袋搶手秒殺貨由小家電奪冠，而包袋類因款式與組合多元位居銷售量王，2024年耶誕禮物持續以包袋、小家電為開發主力商品外，更新增收納籃、軟珪藻土地墊、27吋自動摺疊傘等多元生活配件，創造多元組合帶給消費者耳目一新的福袋開箱體驗，預估業績望再成長1到2成。

7-11耶誕福袋價格自499元至999元，可抽價值破千萬大獎。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11耶誕禮物自12月2日起於全台限量開賣，「福袋」結構共有36款千元預算以內的超值選擇，以Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波等6大人氣IP主題設計，價格帶更分別推499元的「月亮包＋兩用大毛毯」、「背提兩用雙面托特包＋軟珪藻土地墊」、「萬用收納籃＋浴巾」3種組合，699元的「絨毛托特包＋布偶面紙袋」、「五開摺疊收納箱桌＋27吋自動摺疊傘」2種組合，999元的「康寧餐具Snapware 多功能不沾電火鍋」、「Giaretti珈樂堤 10L蒸氣烤箱」、「桌板兩用摺疊購物車」3種組合。

7-11全新2024耶誕禮物推出OPENPOINT APP限定開賣的野獸國聯名史迪奇、三眼怪的2款「倒數月曆」；另與蠟筆小新、哆啦A夢兩大IP合作，7-11首度以「驚喜包」全新結構開發4款限定選擇，購買蠟筆小新款可抽5名2萬點OPENPOINT點數富翁、哆啦A夢款可抽5名市價破萬元的哆啦A夢財神金飾，不論是福袋、倒數月曆還是驚喜包，皆保證贈送市價超過5000元的跨品牌通路優惠券外；買「福袋」與「倒數月曆」可獲得總價值超過1450萬元的豐富大獎抽獎券，包含頭獎保時捷Macan休旅車一次送出2台、貳獎為時尚金飾領導品牌鎮金店999.9純金金條10兩1名，另外12月2日至8日連續7天每日送出1名100萬OPENPOINT點數富翁，買越多、中獎機率越高。