選罷法朝野無法達成共識，立法院會不排除22日表決加嚴罷免連署的修正條文。內政部長劉世芳今天（21日）表示，選罷法是一部完整的法律，如果三讀通過的只有加嚴罷免連署，這樣沒有配套，也會提高連署難度。

立法院內政委員20日排審《選罷法》相關修法，遭民進黨立委占據主席台杯葛，讓會議無法進行，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，討論罷免連署加嚴的相關條文，各黨團也無法達成共識，由於草案已逾1個月冷凍期，在野黨不排除在22日立法院會提出變更議程案來處理。

劉世芳今天受訪時表示，她在昨天朝野協商時就提到，選罷法是一部完整的法律，昨天在內政委員會排審的是條文，韓國瑜主持的協的也是條文，但韓協商的部分只有罷免連署時，是否要附上身分證正反面影本、發證日期。

她認為，這樣反而沒有配套措施，如果22日立法院會三讀通過的只有協商的部分條文，等於提高民眾連署的難度。