中華隊21日在世界12強棒球賽複賽首戰委內瑞拉，全場7安還比對手多了1支，最終卻以0比2飲恨，總教練曾豪駒賽後坦承攻勢少了一些串聯，「4、5局機會我們沒有掌握住，就會變成比較不好的結果。」敗戰投手黃子鵬則惋惜4局下被大裴瑞茲（Carlos Pérez）掌握到那一球，轟出致勝的兩分炮。

「今天委內瑞拉投手都有辦法壓制我們，羅戈一開始的狀況確實不錯，我們揮擊到他比較多的引誘球，」曾豪駒賽後表示4、5局沒能得分最為可惜，「短期盃賽掌握關鍵一擊才有機會，我們今天沒有掌握，但我還是相信我們選手做得到。面對明後天比賽，還是會參考情蒐資料去做設定，相信一定可以突破。」

中職富邦悍將的洋投「雙戈」羅戈、富蘭戈此役分別先發、關門成功，曾豪駒表示，兩人表現的確不錯，他們也是因為在台灣投得好，才會入選國家隊，「現在愈來愈多洋將會來台灣，證明台灣球探的眼光不錯，好的洋將對台灣的棒球環境提升也有幫助。」

黃子鵬先發4.2局失2分吞敗，但也就輸在那支兩分炮，「賽前有看了預賽影片，就知道委內瑞拉的打擊不錯，自己接到先發任務也抱著不要輸的心態去面對他們，今天就是那顆球被掌握到了。在接下來的比賽中要繼續努力加油，盡全力去投每一顆球，為球隊做出貢獻。」

中華隊牛棚4投力保不失，曾豪駒也強調預賽投手就是中華隊最厲害的部分，「這場大家都有把自己的工作、任務完成，現在就是等待火力的支援，最終是比較可惜的地方。」