勞動部公務員輕生案，令職場霸凌問題浮上檯面，波及疾管署，連衛福部其他部會也出現不少霸凌陳情。民眾黨立委陳昭姿爆料，除去年網友針對時任心健司長的爆料貼文，還有現任社保司長劉玉娟被投訴有霸凌事件，亦有委員接到另一司的陳情，全數都是女性。

根據網友去年的爆料貼文，該司長在外標榜其年輕優秀，實際則是霸凌所屬的無良長官，將「分層負責」概念不斷地掛在嘴邊，翻譯成白話文就是自己不用負責，全都是由部署負責。不分平日假日以口頭或Line交辦工作，並要求所屬24hr on call，致每位同仁無時無刻無法得到喘息，精神上幾盡崩潰。

網友指出，在長官面前，該司長極盡表現，對部屬則是姿態極高的無理高壓責罵，背後批評前司長，在部署前炫耀其藍綠通吃背景高不可攀。有網友後指出，該長官掌管全國心理健康，卻摧殘同仁心理健康最甚。

據了解，去年的心健司長陳亮妤，今年已接任健保署副署長一職。針對此案，健保署長石崇良表示將進行了解，也會重視，已在了解健保署內是否有類似的霸凌投訴案，之後會公開透明地告訴大家。

陳昭姿指出，除了該貼文所提的長官，她也接獲對現任社保司長劉玉娟的檢舉，且霸凌事件已有相當的時間，從對方在健保署台北業務組時就開始。她沒有直接認識劉司長，也從來沒有跟她接觸，因此今日才會點名劉上台備詢，希望對方能說明。

另外，陳昭姿也說，另一名委員也接獲陳情，為衛福部另一個司的案件。目前包含陳亮妤、劉玉娟及該委員接獲的投訴在內，全數都是女性，她喊話衛福部長邱泰源要加油，進一步調查這些案件。

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